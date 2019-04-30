AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu YSK'yı tehdit ediyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kılıçdaroğlu YSK’ya talimat vermeye kalkıyor, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor' ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazandan sonra milletvekillerimizle bir araya geleceğiz. Hükümetimizin önünde kesintisiz bir icraat dönemi var. Son derece kıymetli bir 4.5 yıl bu. Türkiye’nin hedeflerinin ulaşması bakımından hiçbir saniyesinin heba edilmemesi gereken bir süreç.

Emeği ve alın terinin kutsal olduğu bir gelenekten geliyoruz, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz. Pazar günü Ramazan ayına kavuşuyoruz. Barış ve esenlik ayıdır."

VENEZUELA AÇIKLAMALARI

"Venezuela’da bir darbe girişim başladı ve olaylar sürüyor. Guaido askeri birliklere sokağa çıkın çağrısı yaptı. Gördüğümüz kadarıyla anayasanın etrafında kenetlenmiş duruyor silahlı kuvvetler.

Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Hem ABD'nin demokrasinin beşiği olduğunu iddia edeceksiniz, hem de böyle bir şeye imza atacaksınız. Bu Venezuela halkına yönelik açık bir hakarettir.

"Biz bu darbe girişiminin sivil kanadını oluşturan Guaido’nun mesajlarını inceliyoruz. Guaido demokrasiyi, özgürlüğü getireceğinden bahsediyor, arkasında darbeci askerlerle poz veriyor. Latin Amerikanın çok uzun bir darbelerle mücadele geçmişi var. Bu muhalif olanların bu tarihten ders çıkarmaları gerekirdi.

Guaido uluslararası ortaklarımızla istişare ederek silahlı kuvvetleri yönetime el koymaya davet ediyorum diyor. Bunu söyleyince hemen ABD'den tweetler geliyor. Uluslararası ortakları kimdir diye düşünürken ABD Başkan Yardımcısı'ndan bir tweet geliyor 'Yanındayız' diye. Hemen ardından Boltan'dan 'Maduro yönetimine son vermezseniz daha çok acı çekeceksiniz' diye bir mesaj yayımlanıyor.

Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet darbe girişimidir. Darbenin arkasındakiler ülkelerin onurunu çalarlar. Bir takım kuklalar vasıtasıyla o ülkeyi karıştırırlar. Biz seçilmiş idarecilerden yanayız ve darbelere karşıyız. Venezuela halkının ve seçilmiş iradenin yanındayız."

TRUMP'IN MÜSLÜMAN KARDEŞLER KARARI

"Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray’dan yapıldı. Bütün islam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlarsınız.

"Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi IŞİD'in propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman Kardeşler gibi bir ana akım grubuyla IŞİD'i yan yana getirmek olmaz."

'YSK'YI TEHDİT EDİYOR'

"Bugün CHP Başkanı YSK ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Sürekli bizim baskı yaptığımız söyledi. Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin söz söyleme hakkının kalmadığını söylemek isteriz.

Beğenmediğiniz bir kararı sonuna kadar eleştirin ama onlardan köleler diye bahsederseniz bir düşünün. CHP’nin ülkeyi nereye götürmek istediği buradan açık bir şekilde görülüyor. Hukuk demokratik sistemdeki bütün işleyişin ana sistemidir. Kılıçdaroğlu YSK’ya talimat vermeye kalkıyor, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor.

Türkiye’de yargı yasama yürütmenin onurunu zedeleyecek her cümleyi kınıyoruz. Hakim ve savcılara köleler diye ifade etmesini Kılıçdaroğlu'nun içinde hukuk olmayan bir zihniyetinin göstermekten başka bir şey açıklayamaz."