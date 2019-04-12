AKP Sözcüsü Çelik: ABD ile esas sorun S-400 değil, YPG'ye verilen destektir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile S-400 tartışması ile ilgili, "Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S-400 meselesi değildir. S-400, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir tedbir alma meselesidir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti MKYK'sının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Çelik, "Bize göre Türk - Amerikan ilişkilerinde esas konuşulması gereken mesele S-400 değildir. Türkiye, bir NATO üyesi olarak müttefiklerinden yardım görmemiştir, sonra egemen bir ülke olarak kendi işine bakmıştır" dedi. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: Rusya'nın batıdaki imajı kullanılarak Türkiye'ye karşı propaganda yürütülüyor.

Bize gönderilen Patriot'ların çekildiğini gördük, halbuki çekildiği zamanlarda Türkiye'ye yönelik terör tehdidi daha da artmıştı.

Türkiye öncelikli olarak müttefiklerinden savunma sistemi, Patriot almak istedi ama olmadı. Biz S-400 için Rusya ile anlaştıktan sonra ABD'nin Patriot teklif etmesi makul değildir.

YPG'lilerle Amerikan askerlerinin fotoğrafı var.

Türkiye NATO'nun kritik bir üyesidir. Türkiye'nin müttefikliğini tartışmak NATO'yu tartışmaktır.

NATO'nun F-35 maddesi yok, 5. maddesi var.

Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir.

Türkiye ile ABD arasında güvene dayalı bir ilişki vardır. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkileri daha fazla önem kazanacaktır.

Sudan'dan beklentimiz, halkın demokratik taleplerinin yerine getirilmesi ve ülkenin iç savaşa girmemesidir. Bu derece köklü ve tarihi bir ilişkilerimiz olan Sudan halkının demokratik taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Sudan halkının taşepleri bizim taleplerimizdir.

YSK kendi bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlarını veriyor. YSK, bütün yargı camiasında olduğu gibi gücünü milletten alıyor.

YSK, hiçbir partinin organı değildir. CHP yetkililerinde hukuk devleti anlayışının tam yerleşmediğini, hala kanun devleti anlayışının hâkim olduğunu görüyoruz.

Bize yol gösterecek olan hukuk devleti anlayışıdır, bırakalım YSK işini yapsın. Hukuk zemininde durmak ve sürece saygı göstermek gerekir.

CHP Genel Başkanı'nın yapacaklarını CHP'nin İstanbul adayı yapıyor.