AKP şimdi de Kuzguncuk'u bitirecek

AKP Boğaz'ın önemli alanlarından olan Kuzguncuk Mahallesi'ni kentsel dönüşüm alanı ilan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2016 yılında İstanbul Boğazı'nda yer alan Üsküdar'da bulunan 16 mahalle için aldığı kentsel dönüşüm kararı uygulama aşamasına geldi.

16 mahalleden biri olan Boğaz'ın incisi Kuzguncuk Mahallesi İBB tarafından “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Karar 13 Temmuz 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda oyçokluğu ile alındı.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, konuya ilişkin hazırlanan raporda, 17 Kasım 2017 tarihli İBB Başkanlık onayı doğrultusunda Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi talep edilen parseller mevcut planlarda “Boğaziçi etkilenme alanı”nda kalıyor. Mahallede 167 bina bulunuyor. Bu binaların 87'si tek katlı, 43'ü iki katlı, 22'si üç katlı, 8'i dört katlı, 5 tanesi beş katlı, 2 tanesi de 6 katlı.

Talebe ilişkin yapılan değerlendirmede, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi düşünülen alanın konut dokusunun yenilenmesi hedeflendiği belirtildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu'nun ortak kararı ile Kuzguncuk Mahallesi'nin 89 bin metrekaresi “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Her türlü analiz, tasarım, proje, plan çalışması ve uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Karar, Boğaz'ın en önemli alanlarından birine yeni rant alanı için göz dikildiğini gösteriyor.