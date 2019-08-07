AKP şimdi de Hersek Lagünü'ne göz dikti: Millet Bahçesi yapılacak...

200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan ve bu nedenle 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü'ne Millet Bahçesi yapılacağı açıklandı. AKP'li Belediye Başkanı Metin Oral, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü çevresine Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapacaklarını açıkladı.

"Hersek Lagünü çevresi, birçok projeyi içinde barındıran devasa bir kompleks olacak. Doğa ile uyumlu yapılacak birçok projenin ardından Altınova, 1 milyon 400 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük millet bahçesine kavuşmuş olacak" diyen Oral, "Türkiye’de görseli en güzel bahçelerden biri olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, AR-GE bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz olacak" ifadesini kullandı.

200'ÜN ÜZERİNDE KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

AKP'nin Millet Bahçesi için gözünü diktiği Hersek Lagünü, 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuşların önemli geçiş noktalarından olan Lagün nedeniyle bölgeye "Kuş Oteli" de deniliyor.