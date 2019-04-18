AKP seçimleri kaybedince 'mührü' hatırladı: İptal talebinde 'mühür' ayrıntısı

16 Nisan referandumuna damga vuran mühürsüz oy skandalının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra AKP 'mührü' gerekçe göstererek iptal talebinde bulundu...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 17 günlük bekleyiş dün sona ererken, Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı.

Şimdi AKP cephesinde gözler YSK'ya çevrilirken, Kurul'dan iptal kararı çıkması talep ediliyor.

AKP'nin iptal gerekçesiyle YSK'ya yaptığı başvuruda yer alan başlıklardan biri "oy sayım ve döküm cetvelinde usulsüzlükler" olurken, burada yer alan bir iddia oldukça dikkat çekici.

16 Nisan referandumuna damga vuran mühürsüz oy skandalının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra AKP "mührü" iptal gerekçeleri arasına ekledi.

Yasalara açıkça aykırı olmasına rağmen mühürsüz zarflarla kullanılan oyları geçerli saydıran AKP, o dönemde bunu "normal" bir karar olarak yorumlarken, bu seçimde "mühürsüz sayım-döküm cetvelini" iptal gerekçesi olarak sundu:

"YSK-SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere oy sayım ve döküm cetvelinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; 5.388 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 496 adet eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik, oy sayım döküm cetveli söz konusudur."

MÜHÜRSÜZ ZARFLAR NASIL GEÇERLİ SAYILMIŞTI?

Seçim sonucuna açıkça etki eden mühürsüz zarflarla kullanılan oylarla referandumda "Evet" çıkmasını sağlayan AKP, o seçimde de mühürsüz zarflara rağmen Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Hayır" oylarının önde çıkmasını engelleyememişti.

Büyük tepki çeken mühürsüz zarf kararına ilişkin açıklamada bulunan YSK Başkanı Sadi Güven ise, yoğun şikayetler ve AKP temsilcisinin müracaatı üzerine “mühürsüz oyları kabul etme” kararı aldıklarını dile getirmişti.

Seçimde 2,5 milyon mühürsüz oyun geçerli sayıldığı belirtilirken, referandum 1 milyon 380 bin oy farkla sonuçlanmıştı.

AKP bu seçimden bir yıl sonra ise mühürsüz zarfları geçerli sayacak düzenlemeyi Meclis'e getirerek onaylatmıştı.