AKP seçime hayali seçmenlerle hazırlanıyor: Sadece 3 AKP'linin evinde, 122 seçmen

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından ‘hayali seçmen’ skandalları yenileri eklenmeye devam ediyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından Üsküdar Bulgurlu’da AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 kişinin kaydedildiği ortaya çıkarken, aynı mahallede bir başka adreste ise tek bir dairede 64 kişinin olduğu tespit edildi.

Ailesinin Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ‘Bebek Çeyizi’ ihalelesinin ortaya çıkması ve sonrasında da belediyenin denetim komisyonuna üye olarak seçilmesiyle gündeme gelen AKP’li meclis üyesi İlyas Karayel’in Bulgurlu’da yaşadığı binada bir dairede 18 kişinin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP Sözcüsü Saruhan Oluç da önceki gün yaptığı açıklamalarda Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa'da seçmen kadırması yapıldığı yönünde raporlar bulunduğunu belirterek, buralara HDP ile AKP seçmeni arasındaki fark kadar seçmen getirildiğini söylemişti.