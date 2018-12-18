AKP seçimden önce 'müjde' olarak duyurduğu çay fabrikasından vazgeçti

Rize'nin İkizdere İlçesi’nde kurulacak olan çay fabrikası, 'tasarruf tedbirleri' kapsamında 2019 yatırım programından çıkarıldı.

Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş, TBMM KİT Komisyonu'nda çay fabrikası yapımının durdurulduğunu açıkladı ve “İkizdere'de yapımı planlanan ve günde 100 ton organik siyah ve yeşil çay işleme kapasiteli fabrika için fizibilite raporu hazırlandı, ancak genel tasarruf tedbirleri nedeniyle bakanlık tarafından 2019 yılı programına alınmadı. Özel sektör, herkes önlem alırken biz de birtakım tedbirlere gittik. Muhtemelen 2020'de yapılacak. Şimdi programdan çıkarılması tasarruf tedbirleriyle ilgili, devletteki birtakım ekonomik tedbirlerin bir parçası” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, genel seçimler öncesinde Rize'nin İkizdere İlçesi'nde çay fabrikası yapılacağı ilan edilmişti. AKP bayrakları ve 'İkizdere fabrikası hayırlı olsun'' yazılı pankartlarla İkizdere donatılmıştı.