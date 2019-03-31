AKP seçim yasağı tanımadı, koli karşılığında yurttaşların kimlik bilgilerini topladı

AKP'liler bu sabaha kadar Ağrı'da yardım adı altında seçim kolileri dağıttı.

AKP’liler Ağrı’da akşam secim çalışmaları kapsamında Cezaevi, Fatih ve Bulut mahallelerinde polis eşliğinde yardım kolileri dağıttı. Siyah transporter araçlarla mahallelerde “yardım” adı altında ve içinde AKP'li aday Savcı Sayan'ın fotoğrafı olduğu erzak kolileri dağıtan AKP’liler, yurttaşların kimlik fotoğraflarını çekip kayıt altına aldı. Mahallelilerin aktardığı bilgiye göre, AKP’liler ellerindeki tabletlerle yardımı alan kişilerin evleri ve kimlik bilgilerini kaydediyor.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruma tepki gösteren yurttaşlar araçları mahalleden uzaklaştırarak duyarlılık çağrısı yaptı. Mahalle kıraathanelerinde bir araya gelen yurttaşlar, duruma tepki gösterdi.



HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir Twitter hesabından yardım kolilerinin fotoğraflarını şu mesajla paylaştı: “Şu saat itibari ile Ağrının tüm mahallelerinde siyah transportlarla koli dağıtılıyor. Seçim yasakları ihlal ediliyor. Akp suç işliyor hukuku uygulamakla mükellef olanlar izliyor. Kaybetmenin telaşı ile propaganda yasağına rağmen mahallelerde koli dağıtımına başladılar. Halkımıza çağrımızdır verilen her şey size helali hoş olsun. Ama öyle bir cevap verin ki nereden geldiğini şaşırsın.”



