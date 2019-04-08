AKP seçim sonuçlarını değerlendirecek: Bahçeli'nin teklifi masada

31 Mart seçimlerinde Ankara ve İstanbul'u kaybeden AKP, seçim sonrası ilk değerlendirme toplantısını bu hafta sonu yapacak. Toplantının gündem maddelerinden biri de Devlet Bahçeli'nin 'Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin' teklifi olacak.

31 Mart seçiminin ardından AKP ilk değerlendirme toplantısını bu hafta yapacak.

İller bazında değerlendirme raporları hazırlayan AKP, YSK süreci ve itirazları da masaya yatıracak.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilin belediye başkan adayı, milletvekili ve teşkilatından bölgeyle ilgili rapor istemişti. Yazımı tamamlanan raporlar MKYK ve MYK toplantılarında Erdoğan’a sunulacak.

Ayrıca AKP’de yeniden bir anket çalışması da gündemde. Yapılması planlanan anketle, az farkla kaybedilen yerlerdeki oy kaybının nedenleri ve seçmenin tavrı araştırılacak. Zirvelerde ele alınacak konulardan biri de MHP Lider Bahçeli’nin geçtiğimiz hafta dile getirdiği öneri olacak.

Bahçeli, “Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin” demişti.