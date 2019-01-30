AKP seçim sloganını açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Seçim manifestosu yarın açıklanacak. 40 bin kişiyi ağırlayacağız' derken seçim sloganlarının 'Memleket işi gönül işi' olacağını söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarına ilişkin konuşan Ünal, "Çevre dostu kampanya olacak. 1 Şubat-18 Şubat arasında olacak. İkinci fazımızı 18 Şubat-31 Mart arasında olacak. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda AK Parti teşkilatları mesajlarını verecekler" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çalışmalarının içeriğini anlatacağını söyledi.

Ünal, seçim sloganlarının "Memleket işi gönül işi" olacağını söyledi.

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.