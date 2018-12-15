AKP 'seçim çalışmalarına' başladı: Su faturalarında indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel seçime üç buçuk ay kala su tarifelerinde indirim kararı aldı.

AKP'li başkent belediyesinden seçim öncesi dikkat çeken bir hamle geldi.

Yerel seçime üç buçuk ay kala su faturalarında indirim yapma kararı alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, ASKİ tarafından her ay su faturalarına yansıtılan 5 lira tutarındaki "şube yolu bakım" ücretinin kaldırılmasına yönelik Başkanlık yazısının görüşüldüğü bildirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı hizmet tarifelerine ilişkin kararının Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis’te oy birliği ile kabul edilen yeni kararda, "Her ay su faturalarına yansıtılan 5 lira tutarındaki şube yolu bakım ücretinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.