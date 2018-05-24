AKP seçim beyannamesini açıklıyor

AKP, 24 Haziran seçimleri öncesi seçim beyannamesini açıklıyor.

24 Haziran seçimleri için çalışmaya 26 Haziran'daki Erzurum mitingiyle başlayacak olan AKP, seçim beyannamesini bugün açıklıyor.

Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı etkinlik öncesinde seçim beyannamesinin 360 sayfa olduğu bilgisi paylaşıldı.

Etkinlikte ilk sözü olan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Bizler 'vakit Türkiye vakti' diyerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir" dedi.

Yıldırım'ın ardından sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan, 2002'den bu yana girdikleri tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını belirtirken, 24 Haziran'da da güçlü bir zafer alacaklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasında cemevlerine hukuki statü vereceklerini açıkladı.

İŞTE SEÇİM BEYANNAMESİ

Beyannamede "Dış Politika ve Milli Güvenlik" başlığı altında hedefler şöyle sıralandı:

"Türkiye'nin AB hedefini stratejik bir hedef olarak görüyoruz, Türkiye AB katılım hedefini sürdürmektedir.

ABD ile yaşanan sorunları aşmak istiyoruz; ABD ile yakın işbirliğinin korunması esastır.

Önümüzdeki dönemde Rusya ile enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacağız.

Suriye ihtilafının nihai bir siyasi çözümle neticelenmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Meşru bir yönetime kavuşmuş yeni bir Suriye hedefi için çalışacağız, arzumuz yeni Suriye ile komşuluk ilişkilerimizi ve işbirliğimizi yeniden tesis etmek."

EKONOMİDE NELER YAPILACAK?

Beyannamede "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında yer alan bölümde neler yapılacağına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.

'DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI TEŞVİKLER OLUŞTURULACAK'

Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.

Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

'FAİZİN OLUŞTURDUĞU BASKI AZALTILACAK'

Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.

Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz."