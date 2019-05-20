AKP saltanatı: İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İYİP'li Suat Sarı, 'İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var. Bu araçları kim, nerede kullanıyor?' diye sordu.

İstanbul'da iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlarının 2018'e ait faaliyet raporları, nisan ve mayıs ayı meclis oturumlarında kabul edildi. Bu raporlar borç ve alacak bilançosunun yanı sıra İBB, İSKİ ve İETT'deki makam aracı saltanatını da ortaya çıkardı. Nisan ayında görüşülen faaliyet raporlarına göre İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğunu tespit eden İYİP İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, İSKİ'nin faaliyet raporunda da benzer bir “israf tablosu” olduğunu söyledi.

Sarı, “Toplam 124 yönetici bulunan İSKİ'deki 874 aracı kim ve kimler kullanıyor? Bu araçlardan kurum dışına tahsis edilenler var mıdır? Bu araçların taşıt tanıma sistemi neden kullanılmıyor? Bu araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur' yazısı neden konulmuyor?” diye sordu.