AKP sahte HDP bildirisi dağıttı: SP adayı 'Tarih böyle şerefsizlik görmedi' dedi

AKP, HDP'nin CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ni desteklediğini belirten Kürdistan haritalı sahte bildiriler dağıtırken, Saadet Partisi'nin Antalya adayı Ali Aktaş, 'Tarih böyle şerefsizlik az görür ya da bir daha görmez. Seçmen de bunu iktidar partisi mensupları değil HDP dağıttı zannediyor. Değil şaşkın kardeşim değil. Bu rezaleti doğrudan doğruya iktidar partisinin mensupları bastırıp dağıtıyor' dedi.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AKP'den ilginç bir adım daha geldi.

Antalya'da HDP logolu bildiriler dağıtılırken, bildiride HDP'nin CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ni desteklediği ifadeleri ve Kürdistan haritası yer alıyor.

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Saadet Partisi'nin Antalya adayı Ali Aktaş, bildirileri AKP'nin dağıttığını belirtirken, "Tarih böyle şerefsizlik az görür ya da bir daha görmez. Seçmen de bunu iktidar partisi mensupları değil HDP dağıttı zannediyor. Değil şaşkın kardeşim değil. Bu rezaleti doğrudan doğruya iktidar partisinin mensupları bastırıp dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "Antalya şehir merkezinde de dağıtıyorlar. Tarih bunlar kadar alçağını kaydetmedi. HDP adına sahte broşür bastırıp dağıtacak kadar düştüler. Çukur bile 'benim bir izzetim var beni bunlarla nitelemeyin' diye bağırıyor" dedi.