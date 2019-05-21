AKP sağlıkta şiddeti böyle önleyecekmiş: Hastanın sözünü kesmeyin, tebessüm edin, 'siz' deyin

“Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” hazırlayan Sağlık Bakanlığı, hasta yakınları ile sağlık emekçileri arasındaki iletişimi "güçlendirmek" adına bir kitapçık hazırladı.

Sağlık emekçilerine talimatlar ve tavsiyelerde bulunulan kitapçıkta şiddeti caydırıcı düzenlemelere ilişkin bir bölüm yer almazken, "hasta yakınlarıyla göz teması kurun" ve "hastaya tebessüm edin" denildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sağlık emekçilerine yönelik Bakanlık tavsiyeleri şöyle:

Hasta ve hasta yakınlarını dinlerken göz teması kurun.

Hastanın derdini anlatırken sözünü kesmeyin. Dinlerken başka şeylerle ilgilenmeyin.

Hasta konuşurken uygun jest ve mimikler kullanın. Hastanın söylediklerini onaylıyorsanız başınızı sallayın ve tebessüm edin.

Hastaya “siz” dili ile hitap edin. Sade, anlaşılır ve hastanın anlayabileceği ifadeler kullanın.

Uygun ses tonu ile konuşun, yargılayıcı ve genelleyici ifadelerden kaçının.

Türkçe karşılığı bulunan kavramlar için tıbbi terimler kullanmayın.

Yüksek dozda nasihat cümleleri kurmayın.

Öfkelenme durumunda derin nefes alın ve sessiz kalın. Ya da derhâl oradan ayrılın.