AKP ’S-400 krizi'ni çözmüş

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'S-400 meselesini de çözdük' dedi. ABD Başkanı’nın G-20 Zirvesi’ndeki konuşmasına atıfta bulunan Kurtulmuş, Trump’ın ‘kapalı ağızla’ geri adım atarak özür dilediğini ve faturayı Obama dönemine çıkarttığını savundu.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında “Büyük kriz olacağı söylenen S-400 meselesini de çözdük” dedi.

Kurtulmuş “Türk-ABD ilişkileri kopar denildi ama en sonunda kapalı ağızla ABD Başkanı'nın tabiri caizse örtülü olarak geri adım attığı, özür dilediği ve faturayı da biraz Obama dönemine çıkartarak ‘Türkiye'ye karşı adil davranılmadı, biz onlara Patriot vermedik’ sözleriyle belirli bir noktaya geldi” diye konuştu.

BABACAN'IN İSTİFASI

Ali Babacan’ın AKP’den istifasıyla ilgili olarak "Sayın Babacan'ın bu kendi tercihidir, saygı duyarız” diye Kurtulmuş “AK Parti içerisinden herhangi bir ayrılık partiye hiçbir zarar vermeyecektir" yorumu yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE RÖTUŞ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki “eksikler”in giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü kaydeden Kurtulmuş, “eski sistemden kalma alışkanların giderilmesiyle ilgili bazı rötuşlar yapılacak” dedi.

Kurtulmuş “Yeni sistemin çok iyi çalıştığı matematiksel olarak ortadır. Bu sistemin çalışmadığını söylemek, politikaya, akıla terstir. 2017 referandumu yokmuş gibi hiçbir siyasetçi konuşamaz. Bu sistem değişikliği çalışmayan, eskimiş, köhnemiş sistemi kenara koymuştur. Hiçbir gerekçe olmadan eski sisteme dönüş yapılacağını söylemek doğru değildir. Eski sistem fantezi olsun diye rafa konulmadı. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı” diye konuştu.

