AKP projesi Başakşehir'in sponsoru şaşırtmadı...

Geçtiğimiz yıl Arda Turan'ın Başakşehir'e transferine sponsor olan Makro İnşaat, geçtiğimiz yıl kurduğu 'Decovita' adlı seramik firmasıyla Başakşehir'in 'yeni' sponsoru oldu. Decovita'nın sahibi Ercan Uyan, bir dönem Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyeliği yaparken, aynı zamanda AKP Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Başkanı...

Başakşehir'de yaptığı binlerce konutla adını duyuran ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Makro İnşaat, AKP'nin proje takımı Başakşehir'e desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl kulübün hem forma sponsoru hem de çok konuşulan Arda Turan transferinin sponsoru olan Makro İnşaat, yeni kurduğu "Decovita" adlı seramik firmasıyla Başakşehir'in 'yeni' sponsoru oldu.

AKP döneminde yaptığı konutlarla adından söz ettiren Makro İnşaat ve Decovita'nın sahibi Ercan Uyan, bir dönem Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyeliği yaparken, aynı zamanda AKP Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Başkanı.

Uyan, çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı'nın da "Tecrübe Konuşuyor" başlıklı etkinliğinin konuğu olmuştu.