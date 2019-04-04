AKP oyların yeniden sayılmasını istedi, 3 oy farkla kaybetti

AKP, Denizli'nin Honaz ilçesinde yaptığı itirazdan da sonuç alamadı. İtiraza karşın CHP adayı 3 oy farkla seçimi birinci sırada tamamladı.

Denizli'nin Honaz ve Babadağ ilçelerinde, seçim sonuçlarına itiraz sonrası yeniden başlanan oy sayımı tamamlandı. AKP, Honaz'da 3 ve Babadağ'da ise 15 oyla seçimi kaybetti. Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksek Kepenek'in 8 oy fazla alarak kazanması ve AKP'nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası 41 sandıkta oylar tekrar sayıldı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha doğru sonuçlanan sayımda CHP adayı Yüksek Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı. CHP adayı Ali Atlı'nın bin 720 oy alarak kazandığı Babadağ ilçesinde de AKP'nin itirazı üzerine 21 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Ali Atlı, sabah saatlerinde tamamlanan sayım sonucuna göre rakibi AKP'li Salim Demirezen'den 15 oy fazla aldığını açıkladı.