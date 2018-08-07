AKP oy oranındaki düşüşü rapor haline getirdi: 4 neden sıralandı...

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin AKP Genel Merkezi'ne analiz raporları gönderildi. Raporlar AKP'nin bir önceki seçime göre oy oranının düşüşünü merkeze alarak incelenecekken, 4 başlığın öne çıktığı belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde bir önceki seçime göre yaklaşık 8 puan oy kaybeden AKP, buna ilişkin raporlar hazırladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, partinin oy kaybının analiz edildiği raporlarda, dört başlık ön plana çıktı. Oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin, yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar olduğu ileri sürüldü. Belediye başkanlarının uygulamaları, imar kararları, vaatlerin yerine getirilmemesi, yerel sorunların çözülmemesi ve rantla ilgili şikâyetlerin oy kaybında önemli başlık olduğu belirtildi. Başka önemli bir sorun ise ekonomik gerekçeler oldu. Yerel ve genel düzeyde yaşanan sıkıntılar, kriz beklentisi, durgunluk ve işsizlikle ilgili kaygılar partiyle ilgili güven sorunu yarattı. Ekonominin yanı sıra bazı yanlış eğitim ve tarım uygulamaları seçimde kırılmaya neden oldu.