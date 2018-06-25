AKP oy kaybetti ama sağcılık kazandı

AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde kaybettiği oylar bazı illerde MHP oylarında kısmi bir yükselişe neden oldu. Bazı illerde iki partinin de oylarında düşüş olduğu ve bu oyların büyük oranda İyi Parti'ye gittiği görüldü. AKP, HDP'nin oy kaybettiği bazı illerde ise oylarını yükseltti.

24 Haziran seçimlerine, kitlelere yönelik propagandanın da önemli bir unsuru haline getirilen, "seçim aritmetiğine" dayalı "mühendislik hesapları" damga vurdu. Sonuçlar mühendislik çalışmalarının temel ideolojik yönelimleri hafife aldığını, özellikle "sağ içi" hareketlerin, kaymaların pek de doğru değerlendirilemediğini gösteriyor. Örneğin Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında aldığı oya rağmen AKP'nin oylarında, özellikle de Kayseri, Konya gibi "kaleler"de önemli kayıplar olduğu, büyük kentlerde ayrıca ele alınması gereken kayıplar yaşandığı görülüyor. Ancak bu kayıplara yakından bakıldığında seçmenin AKP'nin ideolojik-siyasi çizgisinden kopuşundan söz etmek mümkün değil. Daha ziyade parti olarak AKP'nin, kadrolarının yıpranmışlığından kaynaklı bir kayma olduğu anlaşılıyor.

AKP, 24 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım'da aldığı oyun gerisinde kaldı.

Meclis seçimlerinde yüzde 49,5'lik oyu koruyamayan AKP, yüzde 42,5 oyla 290 milletvekili çıkardı.

AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde kaybettiği oylar bazı illerde MHP oylarında kısmi bir yükselişe neden oldu. Bazı illerde iki partinin de oy kaybettiği ve bu oyların büyük oranda İyi Parti'ye gittiği görüldü.

AKP'nin oy kaybı yaşadığı iller şöyle gerçekleşti:

İSTANBUL

AKP'nin önemli oy kaybı yaşadığı illerin başında İstanbul geliyor. Ancak İstanbul'da AKP oranlarındaki kaybın MHP hanesine de yazmadığı görülüyor. Hatta MHP oylarında da İstanbul'da 0,2'lik bir düşüş görülüyor. İyi Parti bu kentte yüzde 8 oy aldı.

1 Kasım: 48,92

24 Haziran: 42,7

ANKARA

İstanbul'da olduğu gibi AKP'nin buradaki kaybı da MHP'ye yansımadı. MHP bu seçimde 1 Kasım'a göre Ankara'da yüzde 1'lik bir kayıp yaşadı. İyi Parti bu kentte yüzde 12 oy aldı.

1 Kasım: 48,98

24 Haziran: 40,4

İZMİR

AKP İzmir'de 3 puanlık bir kayıp yaşarken, MHP'nin kaybı tam yüzde 6 oldu. Bu kentte İyi Parti, yüzde 10,9 oy aldı.

1 Kasım: 31,70

24 Haziran: 28,6

ADANA

Adana'da AKP 3 puanlık bir kayıp yaşarken, MHP'nin bu kentteki kaybı tam yüzde 8 oldu. İyi Parti Adana'da yüzde 12,2 oranında oy aldı.

1 Kasım: 37,31

24 Haziran: 34,6

BURSA

Bursa'da AKP yüzde 8'lik bir kayıp yaşarken, MHP ise yüzde 2'lik bir oy kaybı yaşadı. Bursa'da İyi Parti yüzde 12 oranında oy aldı.

1 Kasım: 54,01

24 Haziran: 46,2

HATAY

Hatay'da AKP yüzde 7'lik bir kayıp yaşarken bu kentte MHP oyları yüzde 2 oranında arttı. İyi Parti Hatay'da yüzde 6,5'da kaldı.

1 Kasım: 43,53

24 Haziran: 36,2

KAYSERİ

AKP Kayseri'de yüzde 15'lik bir düşüş yaşarken, MHP oyları ise yüzde 3 oranında arttı. Aynı kentte İyi Parti yüzde 11 oy aldı.

1 Kasım: 65,3

24 Haziran: 50,6

KONYA

Konya'da AKP büyük bir oy kaybı yaşarken, bu kentte MHP oyları yüzde 4 oranında arttı. Kentte İyi Parti'nin oy oranı yüzde 9 oldu.

1 Kasım: 73,94

24 Haziran: 59,4

SİVAS

Sivas'ta da bir önceki seçime göre AKP büyük bir oy kaybı yaşarken, bu kentte MHP oyları yüzde 8 oranında arttı. Kentte İyi Parti'nin oy oranı yüzde 6,8 oldu.

1 Kasım: 68,35

24 Haziran: 54,7

ŞANLIURFA

AKP'nin yüzde 10 oy kaybettiği Urfa'da, MHP oyları yaklaşık yüzde 7 arttı. İyi Parti ise bu kentte yüzde 2 oranında oy aldı.

1 Kasım: 64,33

24 Haziran: 54,7

DİYARBAKIR

AKP Diyarbakır'da kısmi bir düşüş yaşasa da HDP'nin oy kaybettiği illerde oylarını kısmi de olsa yükseltmeyi başardı.

1 Kasım: 22,31

24 Haziran: 21,4

HAKKARİ

HDP'nin yüzde 11 oy kaybettiği Hakkari'de AKP oylarını arttırdı.

1 Kasım: 13,7

24 Haziran: 20

ŞIRNAK

HDP'nin yüzde 13 oy kaybettiği kentte AKP yükseliş yaşadı.

1 Kasım: 12,33

24 Haziran: 18,1

MARDİN

HDP'nin yüzde 8 oy kaybettiği kentte AKP kısmi bir yükseliş yaşadı.

1 Kasım: 29,27

24 Haziran: 30,4

VAN

HDP yüzde 5 oy kaybederken, AKP az da olsa yükseliş yaşadı.

1 Kasım: 30,7

24 Haziran: 31,7