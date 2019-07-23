AKP okul isimlerini satışa çıkardı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların isimlerinin satışa çıkarılması yönündeki kararının ardından ilk etapta 80 okul ve bin 487 dersliğin ismi satışa çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği yazıda "Eğitimde finansman çeşitliliğinin artırılması" kapsamında okulların isimlerini satışa çıkardığını açıklamıştı.

Bu kapsamda Gaziantep’te kaç okulun isminin satışa çıkacağı ve elde edilecek gelirle neler yapılacağıyla ilgili Gaziantep Valiliğine sorular yönelten CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan’a cevap verildi.

Gaziantep’te 80 okul, bin 487 dersliğin isminin değiştirileceği, isim değişikliğinden 229 milyon 704 bin TL gelir hedeflendiği belirtilen cevapta, bu gelirin ise yeni okul yapımı ve arsa kamulaştırmalarında kullanılacağı bildirildi.

gaziantep27.net’ten Meral Kınacılar’ın haberine göre, isimleri satışa çıkarılan okulların ilçelere göre dağılımı şöyle oldu: Şehitkamil’de 18 okul 40 derslik, Şahinbey 30 okul, 634 derslik, Araban’da 6 okul 72 derslik, Nurdağı’nda 5 okul 59 derslik, Yavuzeli’nde 2 okul 15 derslik, Karkamış’ta 2 okul 28 derslik, Nizip’te 3 okul 28 derslik, İslahiye’de 10 okul 158 derslik, Oğuzeli’nde 4 okul 83 derslik.

İsim verme bedelinde ise genel ihale bedelinin yüzde 51’nin esas alındığı, hedeflenen gelirin 229 milyon 704 bin TL olduğu ifade edildi.