'AKP oda ve borsa başkanlarına kolay adaylığı genişletecek'

AKP'nin oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştıracak kanun teklifinin kapsamını 'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları' olarak yeniden düzenleyerek, genişleteceği öne sürüldü.

AKP'nin oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştıracak kanun teklifinin, sunulacak yeni bir önerge ile kapsamının genişleteceği belirtildi.

Sputnik Türkiye’den Yurdagül Şimşek’in haberine göre bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen kanun teklifinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yöneticilerinin seçimlerde aday olmamaları ya da seçilememeleri durumunda eski görevlerine dönme olanağı veren kanun teklifinin kapsamı genişleyecek.

'KAMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI'NI DA KAPSAYACAK

AKP milletvekilleri tarafından verilecek önerge ile teklifin kapsamı “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olarak yeniden belirlenecek. Böylece düzenleme sadece TOBB ile TESK için geçerli olmayacak. Anayasa'nın 135. Maddesinde sayılan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan yönetim kurulu başkan ve üyeleri de aday olamadıkları veya seçilemedikleri taktirde eski görevlerine dönebilecekler.

TOBB GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

AKP'nin oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştıran teklifini değerlendiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “oda ve borsa ile siyaset arasındaki ayrıma” dikkat çekerek “teklifin geri çekilmesi gerek” demişti.