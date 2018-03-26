'AKP, Öcalan'a Afrin heyeti gönderdi' iddiası

Afrin operasyonuna ilişkin İmralı'ya bir heyet gönderildiği ileri sürülürken, AKP'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'i kontrol altına almasıyla sonuçlanan operasyona ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

KCK'den Murat Karayılan, "AKP'nin Afrin'de direniş olmaması için İmralı'da Öcalan'la görüşmek üzere bir heyet görevlendirdiğini" ileri sürdü.

İddiaya göre heyete Öcalan'dan olumsuz yanıt gelirken, konuya ilişkin AKP kanadından bir açıklama gelmedi.

HDP kaynakları ise Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada, iddianın gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da bir görüşme gerçekleştiyse bu görüşmenin en az bir yıl önce gerçekleşmiş olabileceği yorumlarını dile getirildi.