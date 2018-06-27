AKP: Ne Kılıçdaroğlu ne İnce vazgeçer, Kılıçdaroğlu zorla istifa ettirilecek

Seçim sonrası 'Muharrem İnce CHP'nin doğal lideri oldu' açıklaması yapan AKP'den, CHP'deki tartışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi. AKP'li Bülent Turan, 'Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin' derken, 'Ne Muharrem vazgeçer ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek' ifadelerini kullandı.

AKP'den 24 Haziran sonrası yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu hedef alınmaya devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim" dedi.

"Seçim kampanyasında demiştik ki 'Muharrem İnce azıcık da oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.' demiştik ve yine demiştik ki Kılıçdaroğlu'na 'Kendisi vazgeçmez.' demiştik. 'İzleyin tiyatroyu.' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik ama daha tiyatro yeni başlıyor" ifadelerini kullanan Turan, "Ne Muharrem vazgeçer ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek. O da bizim siyasi tarihimize operasyonla gelen, her seçimde başarılı olmasına rağmen tebrik etmesi gereken muhalefet ekibini, liderini tebrik etmesi yerine aşağılayan ama yenildikçe yenilen, yenildikçe yenilen olmasına rağmen, hiçbir zaman utanmayan, istifaya da zorlanan bir adam olarak hatırlanacak. Keşke bu olmasaydı" diye konuştu.