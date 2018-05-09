AKP mülakatlarda vekil adaylarına işte bu soruları soruyor

AKP'den vekil olmak isteyen aday adaylarına mülakatlarda yöneltilen sorulardan bazıları şöyle: Bölgende seni tanırlar mı? Fırat Kalkanı hakkında ne düşünüyorsun? Neden kravat takmadın? İddialı mısın?

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken milletvekilliği aday adaylığı için başvurular dün sona erdi. 7 binden fazla kişini AKP'ye adaylık için başvurduğu öğrenildi.

AKP yönetimi, adayları belirlemek için başvuranları mülakata alıyor. Temayül yoklaması sonrası, milletvekili aday adayına yönelik başlatılan mülakatlar parti genel merkezinde sürüyor. Mülakatlarda çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor. Beşer kişiden oluşan toplam 14 komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre mülakatlarda adaylara özellikle aday oldukları bölgenin sosyoekonomik ve demografik yapısının yanı sıra projeleri, sivil toplum örgütlerine üyeliği soruluyor. Adaylara “Bölgende seni tanırlar mı”, “İddialı mısın” gibi sorular yöneltiliyor.

Mülakatlarda adaylara iç ve dış siyasetteki gelişmelere ilişkin sorulur yöneltiliyor. "Zeytin Dalı" ve "Fırat Kalkanı" gibi operasyonlar mülakatların önceli konuları arasında. Adayların Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını değerlendirmesi isteniyor.

‘NEDEN TAKIM ELBİSE GİYMEDİN?’

Mülakatlarda adayların giyimine de dikkat edildiği belirtiliyor. Spor kıyafetle ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyeleri neden takım elbise giyip kravat takmadığını soruyor.

KOMİSYONDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Aday adaylarıyla mülakatları genel başkan yardımcılarının başkanlık yaptığı 14 komisyon sürdürüyor. Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor. Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Tayyip Erdoğan’a sunulacak.