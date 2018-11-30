AKP-MHP ittifakında yeni gelişme: Aday değişikliği masada

AKP ile MHP arasında ittifakın askıya alındığı dönemde açıklanan başkan adaylarının yeniden masaya yatırılacağı öğrenildi. Özellikle CHP ve İyi Parti'nin alacağı tutuma göre, AKP ve MHP ittifakı yeni hamleler yapacak.

Yeniden ittifak masasına oturan AKP ile MHP, ittifakın askıya alındığı dönemde belirledikleri başkan adaylarını tekrar değerlendirmeye başladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, AKP ve MHP arasında işleyen ittifak çalışmalarında bazı illerde aday değiştirme formülü söz konusu olabilecek.

Bu çerçevede ittifak sağlanacak iller masaya yatırılıyor. Görüşmelerin seyrine göre iki partide de bazı adaylarda değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesinleşen aday listesini açıklamasına kadar değişiklik yapma imkanının olduğu vurgulanıyor.

Bir diğer formül ise adayların birbirleri lehine çekilmesi. 31 Mart'a yaklaştıkça seçim bölgesi ve seçmenin nabzına göre bir adayın diğer aday lehine çekilmesinin de mümkün olabileceği kaydediliyor. Bu formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulacak.