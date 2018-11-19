AKP-MHP ittifakında yeni gelişme

Af ve Andımız tartışmaları sonrası sonlandırılan AKP ile MHP'nin yerel seçim ittifakı görüşmeleri yeniden başlayacak.

AKP ile MHP arasında af ve Andımız tartışması sonrası sonlanan yerel seçim ittifakı görüşmeleri yeniden başlıyor.

Geçtiğimiz hafta AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin sinyalini verdiği görüşmeler kapsamında Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek.

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in yer alan haberine göre, partilerin 23 Ekim günü gerçekleşen Meclis grup toplantılarında yerelde ittifak arayışına son verdiklerini açıklayan MHP ve AKP Genel Başkanları, yaklaşık bir ay sonra baş başa görüşmede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi davet edecek. Liderlerin ikinci tur için partilerin yerel yönetimden sorumlu isimleri Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ı görevlendirilmesi öngörülüyor. 23 Mart yerel seçimlerinde genel bir ittifakın zor olduğunu belirten taraflar, daha lokal işbirliklerini görüşecek.