AKP-MHP ittifakı 'yerelde' sınanacak: Kriz çıkabilir

AKP ile MHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı 'cumhur ittifakı' yerel seçim sürecinde sınanacak. MHP'nin elinde bulunan belediyelere gözünü diken AKP'nin adımları MHP'de rahatsızlığa neden olurken, bu rahatsızlığın artmasının İyi Parti'ye yarayabileceği belirtiliyor. Kimi MHP'li belediyelerin seçimler öncesi İyi Parti ile dirsek teması kurduğu belirtilirken, Bahçeli'nin atacağı adım da merak konusu.

2019'da genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce yapılacak olan yerel seçim AKP-MHP ittifakı için bir tehdit haline gelebilir.

AKP'nin Adana ve Manisa başta olmak üzere MHP'nin elinde bulunan 7 il ve 79 ilçe belediyesi için güçlü adaylarla seçime girmesi ihtimalinin MHP içinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Manisa ziyaretinde belediyeyi almaya yönelik açıklamaları sonrası MHP'li Manisa Belediye Başkanı'nın İyi Parti ile dirsek teması kurduğu iddiası gündeme gelmişti.

İyi Parti'ye yakın yayın organlarından Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, "MHP’li Belediyeler İYİ Parti’de Nabız Yokluyor" başlıklı bir yazı kaleme almış ve AKP hamlesinin MHP içindeki rahatsızlığı derinleştirdiğini söylemişti.

MHP'DEN GERİYE NE KALDI?

MHP'nin bir önceki seçimde kazandığı belediyeler İyi Parti kopuşu sonrası zaten tehlikeye girmişken, "Cumhur İttifakı" adımı sonrası MHP'nin siyaset sahnesindeki etkisi de iyiden iyiye azalmış oldu.

Bahçeli'nin Erdoğan'ın elini kolaylaştıran hamleleri MHP'yi bir parti olarak giderek etkisiz hale getirirken, yerel seçimlerde AKP'nin MHP'li belediyeleri almaya yönelik olası adımlarının parti içinde yeni kopuşlara yol açması muhtemel.

MHP'nin kaybetme ihtimalinin artması durumunda mevcut başkanlar için doğal adres olarak İyi Parti öne çıkmış görünüyor.

AKP KAPIYI KAPATTI

"Cumhur İttifakı"nın yerel seçimlerde hayata geçirilip geçirilmeyeceği bu nedenle bir tartışma konusu olurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Yerel seçimde MHP ile ortak aday olur mu” sorusuna, “Hiç sanmıyorum. Ortak aday demeyelim. Yerel seçimler için ittifak düzenlemesi yok” yanıtı verdi.