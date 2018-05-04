AKP-MHP ittifakı protokolü ortaya çıktı

AKP ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AKP İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.

Haber7'nin haberine göre, ittifak metninin satır başları şöyle:

- Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.

- Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır.

- AK Parti ve MHP ayrı ayrı vekil listesi verecek,

- BBP ittifakın parçası konumundadır,

- Erdoğan'ın seçilmesi için birlikte çalışılacak.