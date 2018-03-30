AKP-MHP-CHP ittifakıyla geçti: Eski ve yeni tüm vekillere kıyak!

AKP-MHP-CHp grup başkan vekillerinin imzasını taşıyan önergeyle yasa tasarısında değişiklik yapıldı. Buna göre eski ve yeni tüm milletvekilleri, kamuya ait tüm sosyal tesis ve imkanlardan, bu kurumların üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacak.

TBMM’de ele alınan KDV düzenlemesine ilişkin yasa tasarısında AKP, CHP ve MHP imzalarıyla 2 önemli değişiklik yapıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP, CHP ve MHP grup başkan vekillerinin imzalarını taşıyan önergeler ile eski ve yeni milletvekilleri kamuya ait tüm sosyal tesis ve imkanlardan, bu kurumların üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacak.

Diğer değişiklik ile de Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, jandarma ve sahil güvenlik komutanı ile orgeneral ve oramiraller ve bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri sağlık hizmetlerinden, milletvekilleri gibi ücretsiz yararlanacak. Bunların sağlık giderleri, kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak.

Bu hak daha önce ayrı bir yasayla yüksek yargı üyeleri ve aile fertleri için de tanınmıştı.

Yeni madde ihdaslarına HDP yönetimi itiraz etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, öncelikle "usul yönünden" yanlışlık olduğunu belirtti. Beştaş, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bu kadar vahim olayların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı ortamda biz ne görüşüyoruz; milletvekillerinin sosyal haklardan, kamu kurum ve kuruluşlardan yararlanmasını. Ben de bir milletvekili olarak bunu katiyen reddediyorum. Biz bu ayrıcalığı istemiyoruz” diye konuştu.