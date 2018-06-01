AKP MESAM seçimlerini kaybetti, Coşkun Sabah kaçtı: Arif Sağ yeniden yönetimde

Arif Sağ ve ekibi, yönetimden alındıkları, ihraç edildikleri Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) üyelerin oylarıyla yeniden yönetim kurulu olarak seçildi.
Sözcü'nün haberine göre, kayyum olarak yönetime atanan Coşkun Sabah ve ekibi, üyelerin Arif Sağ ve ekibini yeniden üye olarak seçmesi sonrası kurulu terk etti.
Oylamalar sonucunda MESAM’da yeni yönetim Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Elif Nun İçelli, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ali Yavuz, Ali Rıza Erdoğan, Ahmet Can Akyol ve Faruk Demir’den oluştu.