AKP MESAM seçimlerini kaybetti, Coşkun Sabah kaçtı: Arif Sağ yeniden yönetimde

AKP'nin kayyum atayarak ele geçirdiği Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ndeki (MESAM) yönetimi oldukça kısa sürdü. MESAM üyeleri, AKP kayyumunun başkanı olan Coşkun Sabah'ın ihraç ettiği Arif Sağ'ı önce yeniden üyeliğe aldı, sonra da yönetime seçti.