AKP listesinde ilkokul mezunu doktor var...

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği aday listesinde birçok hata yer alırken, eğitim durumu ve meslek bölümünde ilginç örnekler ortaya çıktı.

AKP listesine göre Türkiye Cumhuriyeti’nde büyükelçilik yapmış, TSK’da general rütbesine çıkmış isimler “ilkokul mezunu” görünüyor.

Listede, ilkokul mezunu görünen ancak meslek hanesinde “doktor” yazan da var, “psikolog, sosyolog” yazan da.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, listedeki tuhaflıklardan bir bölümü şöyle:

* Ankara Adayı Büşra Soylu’nun öğrenim durumu “ilkokul” olarak yazılmış. Mesleği ise “sosyolog/psikolog” olarak geçiyor.

* Eski bakanlardan Emrullah İşler’in öğrenim durumu hanesinde de “ilkokul” yazıyor. Ancak İşler’in mesleği YSK’ya “öğretim üyesi” olarak bildirilmiş.

* Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır ise İstanbul listesinde “ilkokul mezunu” olarak geçiyor, mesleği ise “serbest/özel” olarak ifade edilmiş.

* Emekli general olan Şirin Ünal da listede Volkan Bozkır ile aynı kaderi paylaşmış; Şirin Ünal’ın öğrenim durumu listede “ilkokul”, mesleği ise “serbest/özel” olarak görülüyor.

* Yine İstanbul listesinde Zülfiye Füsun Kümet’in mesleği “doktor” olarak yazılmış. Ancak ilginçtir, Kümet’in öğrenim durumu “ilkokul” olarak belirtilmiş.

* Konya listesindeki Leyla Şahin Usta da listede hem “ilkokul mezunu”, hem de “doktor” olarak görülüyor.

* AKP listesinde İzmir’de bir de “ilkokul mezunu” olduğu YSK’ya bildirilen, ancak meslek hanesinde “öğretmen” yazan isim var; Fatma Nur Gündüz Polat.

* İzmir’den aday gösterilen Ahmet Gürhan’ın öğrenim durumu da “ilkokul” yazılmış. Ancak meslek hanesinde sadece “B” ifadesi var.