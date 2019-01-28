'AKP kurulduğu günden beri ilk kez geriden başlıyor, işi zor'

ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, yaptıkları seçim araştırmasına ilişkin, 'AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor' diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Bursa Belediyesi ile CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin el değiştireceğini belirten ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, Balıkesir ve Denizli'de seçimin başa baş olduğunu dile getirdi. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Pösteki, ekonomideki dalgalı seyrin seçim sonucuna da etki edebileceğini ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğine değinerek, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" diye konuştu. Pösteki, İstanbul'da da seçimin başa baş olduğunu ileri sürdü.