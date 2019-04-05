AKP kurucularından Yakış: Son anda ketenpereye getirip AKP’ye kazandırmak istiyorlar

AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış, İstanbul’daki seçim sonuçları tartışmalarıyla ilgili 'Son anda ketenpereye getirip AKP’ye kazandırmak istiyorlar' dedi.

AKP iktidarının ilk Dışişleri Bakanı olarak da bilinen, AKP'nin kurucuları arasında yer alan Yaşar Yakış, 31 Mart yerel seçiminden çıkan sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan Yakış, "Daha dananın kuyruğu kopmadı. Son anda ketenpereye getirip AKP’ye kazandırmak istiyorlar. İstanbul, bir siyasi parti için hayatta kalma mücadelesinin en yüksek olduğu yer, ki AKP için de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi. ‘İstanbul demek, Türkiye demek' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak alan ve Sayın Cumhurbaşkanının oğlu ile kızının sahibi olduğu vakıflar da dahil onlarca vakıf olduğunu herkes biliyor. Hepsi, belediyenin parasıyla ayakta duruyor. O kaynakları kim yönetiyorsa bir avantaj sağlıyor. Eğer İstanbul CHP’nin eline geçerse, AKP'nin kurallara aykırı bir harcama yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Yandaş şirketlerin muslukları kesilecek. İşte bu yüzden İstanbul konusunda büyük kavga koparıyorlar" dedi.