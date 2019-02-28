AKP kurucularından Şener: Yeni parti konusunda Gül ile Davutoğlu anlaşmadı

AKP kurucuları arasında yer alan CHP milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin 'Ahmet Davutoğlu'nun kurulacak yeni partinin genel başkanı olmak istediğini ancak Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun genel başkanı olmasına sıcak bakmadığını' iddia etti.

CHP'nin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, eski AKP'li isimlerin yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Ahmet Davutoğlu'nun kurulacak yeni partinin Genel Başkanı olmak istediğini ancak Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun Genel Başkanı olmasına sıcak bakmadığını" iddia etti.

AKP kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı ve CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin "Bunlar Erdoğan'ın sopasına ne kadar dayanabilirler veya havucuna ne kadar uzakta durabilirler tam ölçemiyorum" dedi.

Halk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Şener, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kurma gibi "bir takım faaliyetler" içerisinde olduklarını bildiğini belirterek, "Ama bu faaliyetlerin partileşmeye dönüşeceğinden emin değilim. Çünkü başından beri çok çekingen davranmışlardı. Erdoğan'a karşı özgür bir irade ortaya koyup, çıkacak cesarete sahip olduklarından emin değilim. Daha önceki karamsar haller nedeniyle böyle düşünüyorum. Ama olmaz diye bir şey yok. Olabilir tabii" dedi.

'AKP VE ERDOĞAN HALEN GÜÇLÜ'

Kurulacağı iddia edilen yeni partinin "dirençli" olmayabileceğinin altını çizen Şener, şu ifadeleri kullandı: "Muhtemelen yerel seçim sonrası, daha sonraki aylarda yasallaşabilir. Önlerinde de sadece milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olur. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir hazırlık olabilir. AKP'nin ortaya çıkışında Fazilet Partisi yasal olarak kapatılmıştı ve parti kapandıktan sonra milletvekillerinden bir kısmı AKP'yi bir kısmı Saadet Partisi'ni kurmuştu. Şimdi böyle bir durum yok. Şimdi güçlü bir iktidar var. Devlete, yargıya, basına hakim; ülkenin tüm parasını kontrol eden bir iktidar var. Anti demokratik bir yönetim tarzı kurmuş AKP ve Erdoğan var. Ve güçlü halen. Buna karşı bir hareket başlatma testleri yapıyorlar. Böyle bir ortamda ne kadar dirençli olacaklar bundan emin değilim."