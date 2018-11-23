AKP kulislerinden sızan listeye göre 50 ilin adayı kesinleşti

AKP'nin yerel seçimlerde 50 ilde göstereceği adayların listesi sızdı.
Haber Merkezi
Cuma, 23 Kasım 2018 18:23

AKP kulislerinden sızan listede yerel seçimlerde 50 ilde gösterilecek adaya yer verildi. Sözkonusu listeye göre AKP İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi, İzmir'de ise Nihat Zeybekçi'yi aday gösterecek. 

O liste şöyle:

"1-      ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ (ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ)

2-      AMASYA - CAFER ÖZDEMİR (AMASYA BELEDİYE BAŞKANI)

3-      ANKARA - MEHMET ÖZHASEKİ (AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)

4-      ANTALYA - MENDERES TÜREL (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

5-      ARDAHAN - YUNUS BAYDAR (ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER)

6-      ARTVİN - MEHMET KOCATEPE (ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI)

7-      BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ (AKP BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI/ İGM ÜYESİ)

8-      BATMAN -MURAT GÜNEŞTEKİN (AKP BATMAN ESKİ İL BAŞKANI/ İNŞAAT MÜHENDİSİ)

9-      BAYBURT - FATİH YUMAK (AKP İL BAŞKANI)

10-    BİLECİK -NİHAT CAN (BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI)

11-    BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY (AKP BİTLİS İL BAŞKANI)

12-    BOLU - FATİH METİN (TİCARET BAKAN YARDIMCISI)

13-    BURDUR - DENİZ KURT (ESKİ AKP BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI)

14-    BURSA - ALİNUR AKTAŞ (BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

15-    ÇANKIRI - HÜSEYİN BOZ (ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI)

16-    DENİZLİ -OSMAN ZOLAN (DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

17-    DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA (DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYUM))

18-    DÜZCE - FARUK ÖZLÜ (BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI)

19-    ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI (İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI)

20-    ERZİNCAN - CEMALETTİN BAŞSOY (ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI)

21-    ERZURUM - MEHMET SEKMEN (MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

22-    GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN (GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

23-    GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU (AKP GİRESUN İL BAŞKANI)

24-    GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN (GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI)

25-    HAKKARİ - CÜNEYT EPCİM (HAKKARİ VALİ YARDIMCISI)

26-    İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM (TBMM BAŞKANI)

27-    İZMİR - NİHAT ZEYBEKÇİ (ESKİ EKONOMİ BAKANI)

28-    KAHRAMANMARAŞ - HAYRETTİN GÜNGÖR (TBB GENEL SEKRETERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ)

29-    KARABÜK - BURHANETTİN UYSAL (AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ/ KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ)

30-    KASTAMONU - TAHSİN BABAŞ (KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI)

31-    KAYSERİ - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)

32-    KIRIKKALE - MEHMET SAYGILI (KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI)

33-    KIRKLARELİ - BURAK SÜZÜLMÜŞ (İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI)

34-    KIRŞEHİR - YAŞAR BAHÇECİ (KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

35-    KİLİS - MEHMET ABDİ BULUT (KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

36-    KOCAELİ - TAHİR BÜYÜKAKIN (BİLECİK VALİSİ)

37-    MALATYA - SELAHATTİN GÜRKAN (BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)

38-    NEVŞEHİR - RASİM ARI (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI)

39-    NİĞDE - EMRAH ÖZDEMİR (NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI)

40-    ORDU - HİLMİ GÜLER (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI)

41-    RİZE - RAHMİ METİN (RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI)

42-    SAMSUN - MUSTAFA DEMİR (BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI)

43-    SİİRT - LOKMAN ÖZCAN (SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI)

44-    SİNOP - ALİ ÇÖPÇÜ (SİNOP İL BAŞKANI)

45-    ŞANLIURFA - ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL (AKP ESKİ İL BAŞKANI)

46-    ŞIRNAK - MEHMET YARKA (İŞ ADAMI – İNŞAAT)

47-    TEKİRDAĞ - MESTAN ÖZCAN (ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI)

48-    TOKAT - EYÜP EROĞLU (TOKAT BELEDİYE BAŞKANI)

49-    TUNCELİ - GÖKHAN ARASAN (AKP TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI)

50-    YALOVA - YUSUF ZİYA ÖZTABAK (AKP YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR)

 