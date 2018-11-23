AKP kulislerinden sızan listeye göre 50 ilin adayı kesinleşti

AKP kulislerinden sızan listede yerel seçimlerde 50 ilde gösterilecek adaya yer verildi. Sözkonusu listeye göre AKP İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi, İzmir'de ise Nihat Zeybekçi'yi aday gösterecek.
O liste şöyle:
"1- ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ (ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ)
2- AMASYA - CAFER ÖZDEMİR (AMASYA BELEDİYE BAŞKANI)
3- ANKARA - MEHMET ÖZHASEKİ (AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)
4- ANTALYA - MENDERES TÜREL (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
5- ARDAHAN - YUNUS BAYDAR (ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER)
6- ARTVİN - MEHMET KOCATEPE (ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI)
7- BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ (AKP BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI/ İGM ÜYESİ)
8- BATMAN -MURAT GÜNEŞTEKİN (AKP BATMAN ESKİ İL BAŞKANI/ İNŞAAT MÜHENDİSİ)
9- BAYBURT - FATİH YUMAK (AKP İL BAŞKANI)
10- BİLECİK -NİHAT CAN (BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI)
11- BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY (AKP BİTLİS İL BAŞKANI)
12- BOLU - FATİH METİN (TİCARET BAKAN YARDIMCISI)
13- BURDUR - DENİZ KURT (ESKİ AKP BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI)
14- BURSA - ALİNUR AKTAŞ (BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
15- ÇANKIRI - HÜSEYİN BOZ (ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI)
16- DENİZLİ -OSMAN ZOLAN (DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
17- DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA (DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYUM))
18- DÜZCE - FARUK ÖZLÜ (BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI)
19- ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI (İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI)
20- ERZİNCAN - CEMALETTİN BAŞSOY (ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI)
21- ERZURUM - MEHMET SEKMEN (MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
22- GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN (GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
23- GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU (AKP GİRESUN İL BAŞKANI)
24- GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN (GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI)
25- HAKKARİ - CÜNEYT EPCİM (HAKKARİ VALİ YARDIMCISI)
26- İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM (TBMM BAŞKANI)
27- İZMİR - NİHAT ZEYBEKÇİ (ESKİ EKONOMİ BAKANI)
28- KAHRAMANMARAŞ - HAYRETTİN GÜNGÖR (TBB GENEL SEKRETERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ)
29- KARABÜK - BURHANETTİN UYSAL (AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ/ KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ)
30- KASTAMONU - TAHSİN BABAŞ (KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI)
31- KAYSERİ - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)
32- KIRIKKALE - MEHMET SAYGILI (KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI)
33- KIRKLARELİ - BURAK SÜZÜLMÜŞ (İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI)
34- KIRŞEHİR - YAŞAR BAHÇECİ (KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
35- KİLİS - MEHMET ABDİ BULUT (KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)
36- KOCAELİ - TAHİR BÜYÜKAKIN (BİLECİK VALİSİ)
37- MALATYA - SELAHATTİN GÜRKAN (BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)
38- NEVŞEHİR - RASİM ARI (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI)
39- NİĞDE - EMRAH ÖZDEMİR (NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI)
40- ORDU - HİLMİ GÜLER (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI)
41- RİZE - RAHMİ METİN (RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI)
42- SAMSUN - MUSTAFA DEMİR (BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI)
43- SİİRT - LOKMAN ÖZCAN (SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI)
44- SİNOP - ALİ ÇÖPÇÜ (SİNOP İL BAŞKANI)
45- ŞANLIURFA - ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL (AKP ESKİ İL BAŞKANI)
46- ŞIRNAK - MEHMET YARKA (İŞ ADAMI – İNŞAAT)
47- TEKİRDAĞ - MESTAN ÖZCAN (ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI)
48- TOKAT - EYÜP EROĞLU (TOKAT BELEDİYE BAŞKANI)
49- TUNCELİ - GÖKHAN ARASAN (AKP TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI)
50- YALOVA - YUSUF ZİYA ÖZTABAK (AKP YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR)