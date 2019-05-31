AKP kulisi: Meraklı bir bekleyiş ve bir tedirginlik var

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP kulislerinde yeni parti girişimine ilişkin konuşulanları aktardı. Altaylı, Davutoğlu'nun girişiminin AKP'lilerce ciddiye alınmadığını, Gül ve Babacan girişiminin ise yüzde 20'lere kadar oy alabileceği görüşü olduğunu öne sürdü.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP kulislerinde yeni parti girişimine ilişkin konuşulanları aktardı.

"AK Parti’nin önemli isimlerine göre Davutoğlu hareketi bir 'Siyasi Loser Entelektüeller' girişimi" diyen Altaylı, Gül ve Babacan'ın ise yüzde 20'lerde oy alabileceğine dair görüş olduğunu ileri sürdü.

Altaylı, "AKP içinde bu nedenle meraklı bir bekleyiş ve bir tedirginlik olduğunu" iddia etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

AK Parti’nin önemli isimlerine göre Davutoğlu hareketi bir “Siyasi Loser Entelektüeller” girişimi”.

Ancak Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün ne yapacağı konusunda meraklı bir bekleyiş ve bir tedirginlik var.

“Oradan bir şey çıkar” diyorlar.

“Ne çıkar”ın yanıtı ise şu: “Hem içerde hem dışarda destek bulurlar. İş çevreleri bu oluşuma sıcak bakar. Batı siyaseti ve uluslararası kuruluşlar hemen kabullenip temasa geçerler. Seçime girerlerse Yüzde 20 civarında hatta üzerinde oy alırlar.”