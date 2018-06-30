AKP kulisi: Ekonominin başına Prof. Daron Acemoğlu getirilebilir

Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu görevlendireceği iddia edildi. Acemoğlu'nun ekonominin başına geçirileceği ileri sürüldü. Ermeni asıllı Türkiye ve ABD yurttaşı olan ekonomist Acemoğlu'nun geçen aylarda Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da davet edildiği çok sayıda habere konu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da görevlendireceği iddia edildi. Acemoğlu'nun, ekonominin başına geçirileceği ileri sürüldü.

Ermeni asıllı Türkiye ve ABD yurttaşı olan ekonomist Acemoğlu'nun geçen aylarda Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da davet edildiği çok sayıda habere konu olmuştu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir" diye yazdı.

İddiasını "çok önemli bir kaynağa" dayandıran Alçı, "Kılıçdaroğlu yüzde 30’a nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan bugünkü (30 Haziran 2018) yazısını "Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı" diye noktaladı.

KİMDİR?

1986'da Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı. 2000'de profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor. Acemoğlu'nun The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü aldı. Acemoğlu, 2005'te ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim adamlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi.

Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. Bu alandaki çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü. Acemoğlu, 2013 yılında da klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almıştı.

PAŞİNYAN DA DAVET ETMİŞTİ

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan da geçen aylarda ekonomist Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet ettiğini ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istediğini duyurmuştu.

Paşinyan, Acemoğlu’nun yardıma hazır olduğunu söylediğini belirttiği Facebook mesajında şöyle demişti: “Ermeni milletinden dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştüm. O Ermenistan ekonomisine ve kalkınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Bay Acemoğlu Ermenistan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Kesin tarihi önümüzdeki günlerde netleştireceğiz.”