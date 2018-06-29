AKP kongresini 18 Ağustos'ta yapacak

AKP kongresinin 12 Eylül’de yapılması planlanıyordu. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada kongreyi daha erken bir tarihe alabileceklerini söylemişti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, kongrelerini 18 Ağustos’ta yapılacaklarını açıkladı.

AKP kongresinin 12 Eylül’de yapılması planlanıyordu. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada kongreyi daha erken bir tarihe alabileceklerini söylemişti.

AKP MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kongrenin 18 Ağustos’ta cumartesi günü yapılacağını söyledi. AKP’nin kuruluş tarihinin 14 Ağustos olduğunu belirten Ünal, “18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz” dedi.

‘SAYIN BAKAN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPAR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “CHP il başkanlarını şehit cenazelerine almayın talimatı verdim” açıklaması sorulan Ünal, şunları söyledi:

“PKK’nin bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı’da işlediği bu vahşi cinayete, HDP’den ve CHP’den bir tepki geldi mi? HDP’nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Ama bunun yanına CHP’nin de eklemlenmesini açıkçası kabul edemiyoruz. CHP’nin tavrını, bu tutumunu CHP’ye oy veren vatandaşlarımız da kabul etmiyorlar. Sayın Bakan gerekli açıklamaları yapar. İçişleri Bakanlığı terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Sayın Bakan’ın neden bu tepkiyi verdiğini Sayın Bakan’a bırakmak lazım.”

PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL'IN DİĞER AÇIKLAMALARI

Mahir Ünal'ın diğer konulara ilişkin açıklamaları şöyle:

OHAL'İN KALDIRILMASI: OHAL ile ilgili pozisyonumuzu cumhurbaşkanımız, genel başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

YENİ KABİNE: Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini konusu, YSK'nin kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra planlanacak. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız yemini ne zaman yapacak, kabineyi ne zaman açıklayacak bu konuda bir değerlendirme yapılmadı.

TBMM BAŞKANI ADAYI: Meclis Başkanı adını belirleme, Meclis grubu gerekli istişarelerini yapacak. Bu istişarelerin sonucunda Meclis grubu kendi adayını kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de tabi AKP'nin Meclis grubunun yapacağı değerlendirmelere istişarelere biz de katılacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda ak parti Meclis Başkanı adayını açıklayacak. Ama henüz daha o değerlendirmeler yapılmadı. Çünkü bildiğiniz gibi Meclis grubu oluşacak. Ve Meclis grubu oluştuktan sonra bu değerlendirmeleri Meclis kendi içinde yapacaktır.