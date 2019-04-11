AKP kendini mi şikayet ediyor? İşte Büyükçekmece'ye taşınan AKP'li seçmenlerin kaydı!

İstanbul Büyükçekmece'de seçmen taşıması yapıldığı iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin, ilçeye seçmen taşıması yaptığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'ye seçmen kaydırması yapıldığı iddiasıyla AKP'nin seçim tekrarı istediği İstanbul'da şaşırtmayan bir gerçek ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday olan Mevlüt Uysal'ın, Başakşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde beraber çalıştığı birçok ismin Büyükçekmece'ye taşıma seçmen olarak geldiği görüldü.

CHP'li Özgür Karabat'ın açıkladığı isimleri, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri de doğruladı.

Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre; daha önce Uysal'ın yardımcısı, çalışma arkadaşı ve dernek üyesi olan kişilerin kaydı, Uysal'ın Büyükçekmece'ye adaylığını koymasının ardından Başakşehir ve Fatih'ten Büyükçekmece'ye taşındı. Seçmen kayıtları da kimin, hangi ilçeden taşındığı da ortaya koydu.

Taşınan bu seçmenlerin tamamının aynı daireyi adres olarak göstermesi dikkat çekti. Seçmen listelerine göre; taşınan seçmenlerin hepsi Kamiloba Mahallesi'ndeki aynı dairede görünüyor.

Listenin seçmen taşıması yapılan küçük bir ekibi gösterdiği, gerçek taşımanın boyutlarının daha fazla olduğu belirtiliyor.