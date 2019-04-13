'AKP kendi talep ettiği sayımı engelliyor'

CHP'li Özgür Karabat ve Özgür Özel, Maltepe tutanağını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımı ile ilgili, "AKP kendi istediği sayımı engelliyor. AKP ve onun küçük ortağı Maltepe oylarının sayılmasını engellemeye çalışıyor. Dün çıkan olaylar seçim kurulu başkanlarınca tutanak altına alındı" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tutanağı paylaşarak, "CHP'liler Maltepe'de kavga çıkardı diyen siyasiler ve gazeteler, bu yalanlarından dolayı derhal özür dilemelidir. Hakimlerin imzalı tutanağı: 'AKP ve MHP ilçe başkanları çalışma ortamını engellediler, kargaşa ve kavga ortamı yarattılar'" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemleri devam ediyor. Maltepe'de dün akşam saatlerinde sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkez'inde çıkan tartışma nedeniyle durdurulan oy sayımına yeniden başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Maltepe'deki oy sayımıyla ilgili bilgi paylaşımı yaptı.

AKP KENDİ İSTEDİĞİ SAYIMI ENGELLİYOR! AKP ve onun küçük ortağı Maltepe oylarının sayılmasını engelemeye çalışıyor Dün çıkan olaylar seçim kurulu başkanlarınca tutanak altına alındı #HesapVereceksiniz#Cumartesi #OrhanVeli #BaşkanEkremİmamoğlu pic.twitter.com/Eewg4wusi4 — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 13 Nisan 2019

ÖZGÜR ÖZEL DE PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tutanağı paylaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'liler Maltepe'de kavga çıkardı diyen siyasiler ve gazeteler, bu yalanlarından dolayı derhal özür dilemelidir. Hakimlerin imzalı tutanağı: 'AKP ve MHP ilçe başkanları çalışma ortamını engellediler, kargaşa ve kavga ortamı yarattılar.'"