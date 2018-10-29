AKP kendi 'af' düzenlemesini hazırlıyor

MHP'nin af teklifine destek vermeyen AKP'nin kendi af düzenlemesini hazırladığı açıklandı.

AKP ile MHP arasında krize neden olan ve yerel seçimlerde ittifakın gündem dışı kalmasına neden olan başlıklardan olan af teklifinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifi dışında bir taslak hazırladıklarını açıkladı.

"Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” diyen Gül, "Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.