'AKP kaybederse seçim iptal olur'

31 Mart yerel seçimleri öncesi Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi ve YSK Başkanı da dahil görev süresi Ocak 2019'da biten 6 YSK üyesinin görev süresinin uzatılması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, bu iki durumun AKP'nin seçimleri kaybetmesi durumunda seçimlerin iptali için gerekçe olarak kullanılabileceğini ileri sürdü.

"Şaibelerle dolu olduğu açık seçik belli olan ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimin kısmen ya da tamamen iptali için kurulan tezgâhı görmeye hazır mısınız? Genel olarak seçimlerden sonra seçim şaibelerinden bahsedilir ama AKP 16 yılda bunu da başardı ki 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçim yapılmadan iki önemli şaibe ile kurgulandı" diyen Uğurluoğlu, şu iddiaları dile getirdi:

Birinci şaibe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın bu görevinden, dikkat edin milletvekilliğinden demiyorum başkanlıktan istifa etmemesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesidir. Binali Yıldırım bu yerel seçim için, "siyasi faaliyet değil, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmem gerekmez"diyerek koltuktan kalkmayarak Anayasa'nın 94. maddesini, seçim ve siyasi partiler yasalarını ihlal etmektedir. Ben size AKP ve Erdoğan'ın İstanbul tuzağını anlatayım.

Anayasa ve yasaların çiğnenmesi ile Binali Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılır ve kazanırsa YSK, mazbatasını verir ve göreve başlatır. Binali Bey seçimi kaybeder, Ekrem İmamoğlu kazanırsa, 7 Haziran 2015 milletvekili seçimini Erdoğan'ın iptal etmesinde olduğu gibi bu kez de YSK, İstanbul seçimini iptal ederek yeniletir... Gerekçe olarak da Anayasa'nın 94. maddesi hükmünün ihlal edildiği ve Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmediği gösterilir.

İkinci şaibeise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapısı çerçevesinde planlanmaktadır.

TBMM Genel Kurulunda, YSK Başkanı da dahil olmak üzere toplam 6 üyenin Ocak 2019'da görev süresi doluyordu.

AKP, 16 Nisan'da mühürsüz oyları geçerli sayan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konulu referanduma şaibe düşüren bu 6 üyenin hizmetinden o kadar memnun oldu ki mini torba yasa teklifiyle bu üyelerin görev sürelerini 1 yıl uzattı.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün 'Türkiye Nereye' programına katıldı ve "Anayasanın 76. maddesi uyarınca seçim yasalarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" diye konuştu.

Tüm bu uyarılara rağmen Yargıtay ve Danıştay yeni YSK üyelerinin seçimini yapmazlar ve görev süresi dolan 6 üye göreve devam ederek yerel seçim yapılırsa ne olur?

1- AKP, İstanbul ve Ankara'yı kazanır oyları yüzde 40'larda olursa yine atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur.

2- AKP, İstanbul ve Ankara'yı kaybeder oyları yüzde 30-35 bandına düşerse gündeme acilen, "YSK'nın anayasal uygunsuzluğu"getirilir.

3- Anayasa Mahkemesi (AYM) devreye sokularak "Anayasa ihlal edildi"kararı çıkartılır.

Değerli okurlarım, "yok artık, olur mu böyle şey, olmaz olmaz"demeyin.