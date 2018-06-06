AKP, Kandil operasyonunu yönetecek komutanı belirledi: Dikkat çeken tercih

24 Haziran seçimleri öncesi AKP cephesinden gelen Kandil'e operasyon açıklamaların ardından operasyonu yönetecek komutanın da belirlendiği ileri sürüldü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak. Kandil operasyonunu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek' dedi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala AKP'den Kandil'e operasyon açıklamaları gelmeye devam ediyor.

AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kandil operasyonunun zaten başladığını, Mart ayından bu yana içeriye 25-30 kilometre girildiğini ve 11 üs bölgesi kurulduğunu söyledi.

"Kandil konusunda, Irak-İran ve ABD ile temasların sürdüğü ve büyük bir askeri harekât planının olduğu söyleniyor" diyen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce eleştirilerini alkışlayan komutanın operasyonunun başında olacağını ileri sürerek, "Günlerce sürecek bombardıman ile Kandil’deki kampların, mühimmat depolarının imha edilmesi planlanıyor. Kandil yumuşatıldıktan sonra hava destekli kara harekâtının başlayacağı söyleniyor. Bu arada Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak. Kandil operasyonunu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek" dedi.