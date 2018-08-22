AKP kamu lojmanlarını satıyor: Kasım'a kadar 5 bin konut satışa çıkıyor

Kamuya ait 5 bin konutun kasım ayına kadar satışa çıkarılacağı bildirildi. Erdoğan’ın 100 günlük icraat programında bu yönde çalışmaların yapılacağı açıklanmış, Meclis’te kabul edilen kanunla kamuya ait konutların satışının önü açılmıştı.

Kamuya ait 5 bin konutun kasım ayına kadar satışa çıkarılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük icraat programında bu yönde çalışmaların yapılacağı açıklanmış, Meclis’te kabul edilen kanunla kamuya ait konutların satışının önü açılmıştı.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre, bu yönde ilk olarak satışa konu edilebilecek 50 bin kamu konutunun Kamu Taşınmazları Sistemine (KTS) kaydı yapılıp envanter çıkarılacak. Sonraki adımdaysa 5 bin kamu konutunun kasım ayına kadar satışa çıkarılacağı belirtildi.

Buna göre ihale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi olan oturan tarafından, yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla dört yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin olarak ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirimli olarak satın alınabilecek.

5 bin konut ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Kamu konutlarının öncelikli alım hakkı konutlarda oturan devlet memurlarına verilecek.

Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi verene satılacak.

Devletin kasasına 5 bin konut konutunun satışından 500 milyon lira gireceği tahmin ediliyor.

Toplamda 240 bin 398 kamu konutu bulunurken, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar uygulama dışında tutuldu. Kampüs alanında yer alan, hizmet binalarıyla bütünleşik lojmanlar da satılamayacak.

Deprem riski bulunan alanlardaki kamu konutları ise yıkılacak. Büyük bölümü şehir merkezlerinde bulunan lojmanların yıkılması, kent merkezlerinde uygun arsaların oluşmasını sağlayacak. Bu arsalara depreme dayanıklı yeni konutlar yapılacak. Konutların tamamının satışı ise yıllara yayılacak.