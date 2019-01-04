AKP İzmir'de 6 ilçede MHP'yi destekleyecek

AKP İzmir'de belirlediği ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, altı ilçede MHP adaylarının destekleneceğini söyledi.

AKP'nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın açıklanacak. Törende AKP’nin adaylarının yanı sıra MHP’nin adayları da açıklanacak.

Program öncesinde bilgi veren AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “30 ilçemiz belli, bir kısmı AK Parti olacak belli bir kesim de MHP adayları olacak” dedi.

Şengül, gazetecilerin “Kaç ilçede MHP’li aday gösterilecek” sorusuna "MHP’ye 6 ilçe verildi, bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor" diye yanıt verdi.