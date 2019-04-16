'AKP İstanbul'daki seçimi yeniletecek...'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP'den konuştuğu isimlerin ifadelerine dayanarak, 'Belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak' dedi. Oysa seçimin tekrarlanması kararında yetki AKP'de değil, YSK'da...

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul seçimlerinin yenileneceğini ileri sürdü.

"Son bir haftadır bana 'Ne olur bu sayımın sonucu' diye soran herkese verdiğim yanıt şu: 'Bana öyle geliyor ki, İstanbul’u tekrarlatacaklar'. Çünkü AK Parti tarafında kiminle konuşsam bu izlenimi alıyorum" diyen Altaylı, "Mesela geçen hafta 'Tekrara gidilirse İmamoğlu mazbatayı alır, tekrara öyle gidilir' diye yazdım. AK Parti ve Binali Yıldırım cephesinden çok şiddetli bir itiraz geldi: 'Hayır öyle olmaz. Yenilenecek seçime usulsüz seçilen başkan adayı ile gidilmez. Çünkü resmen kazanmış değil.' 'Niye?' diye sordum. Hukukçuları öyle diyormuş. 'Gerekçeleriyle bana mail atsınlar, ben de yazayım' dedim. Gelen giden olmadı. Ancak tonlama 'yeniden seçimin' işaretini veriyordu" ifadelerini kullandı.