AKP İstanbul'da tabloları kaçırıyor...

CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloların kaçırıldığına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

AKP bir yandan İstanbul seçimini kaybetmediğini iddia ederek itirazlarda bulunmaya devam ederken, bir yandan da "temizlik" ve "kaçırma" harekatını sürdürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diye sordu.