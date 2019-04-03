AKP İstanbul'da tabloları kaçırıyor...

AKP bir yandan İstanbul seçimini kaybetmediğini iddia ederek itirazlarda bulunmaya devam ederken, bir yandan da "temizlik" ve "kaçırma" harekatını sürdürüyor.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diye sordu.
Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz? @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/zQdqe2aNIH
— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 3 Nisan 2019