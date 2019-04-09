AKP 'İstanbul seçimleri yenilenmeli' başvurusu yapacağını açıkladı!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinde farkın 14 bine indiğini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oy farkının 14 binlere indiğini dile getirdi.

Yavuz, meşru ve yasal yollarla bir yeri kazanmaya çalışmakta bir sorun olmadığını belirtirken, seçimlere ilişkin yetkinin bağımsız yargıda olduğunu dile getirdi.

Sandık görevlilerinde usulsüzlükler yaşandığını ileri süren Yavuz, "Sandık kurulu başkanlarına ilişkin YSK parti yetkililerine bilgi vermiyor, o listeleri gizli tutuyor. Bugün kimlerin görev yaptığı ortaya çıktı, bakıyoruz ki bu işte bir şey var" dedi.

Yavuz, Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazlarını bugün yapacaklarını dile getirdi ve "İstanbul'da organizeli usulsüzlük yapıldı" iddiasında bulundu.

YSK'nın oyların yeniden sayılmaması yönündeki kararını değerlendiren Yavuz, "YSK kararını gerçekten anlamış değilim, 51 sandığın sayılmasını anlamış değilim. Biz bu 51 sandığı çetele oluşturulmamış, çizelge çıkarılmamış dedik, sayım istemedik, bu örnekten binlerce var dedik. Taleplerimiz tam anlaşılamamış, 51 sandığı saymanın bir anlamı yok. İstanbul'da birçok farklı uygulama ortaya çıktı. Bazı ilçelerde yeniden sayım yapıldı, bazılarında geçersiz oylar sayıldı. YSK kararı şaibeyi ortadan kaldırmadı. Sadece geçersiz oylarından 6 bin oy geldi" dedi.

Yavuz, "Olağanüstü itirazda bulunacağız, bu yolu kullanarak diyeceğiz ki seçimin sonucunu çok net etkileyecek olaylar var, o yüzden bu yolu kullanıyoruz. İstanbul'da seçim yenilenmeli" ifadelerini kullandı.