AKP İstanbul krizini ilk kez doğruladı

AKP'nin İstanbul adayı açıklamasını iki kez ertelemesinin nedenine ilişkin AKP'den ilk açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, İstanbul adaylarını açıklamayı iki kez ertelemelerinin nedenine ilişkin konuştu.

Binali Yıldırım'ın sürece itirazları olduğu iddiaları gündemde yerini korurken, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, “İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?” sorusuna, “Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil” yanıtını verdi.

Özhaseki, İstanbul adayının açıklanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasına kalacağını söyledi.

Zeyrek, "Anladığım kadarıyla, Erdoğan dönene kadar da 'pürüzler' giderilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Konuştuğu bir AKP'li yetkilinin ittifak yanıtını da köşesine taşıyan Zeyrek, AKP'nin aday açıklamadığı 21 ilin 6'sında MHP ile ittifak yapılacağını dile getirdi.